Médiathèque Voyelles, le samedi 18 septembre à 10:00

### Savez-vous que la place Jacques Félix a accueilli au fil des siècles un couvent, une école, un collège, un séminaire, une bibliothèque, un musée, de fait surnommé « petit quartier latin » ? Retrouvez la trace de cette histoire si riche qui plonge ses racines dans l’époque de Charles de Gonzague ! En partenariat avec la médiathèque, la visite comporte une présentation privilégiée des trésors patrimoniaux des collections de la médiathèque Voyelles, où vous découvrirez des manuscrits enluminés et des incunables exceptionnels !

Gratuit. Réservation obligatoire.

Savez-vous que la place Jacques Félix a accueilli au fil des siècles un couvent, une école, un collège, un séminaire, une bibliothèque, un musée, de fait surnommé « petit quartier latin » ? Médiathèque Voyelles 2 place Jacques Félix, 08000 Charleville-Mézières

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

