Découvrez le patrimoine religieux de ce village vosgien

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Michel et Chapelle Notre-Dame de Pitié Gratuit. Entrée libre

Le petit village de Jainvillotte, au sud de Neufchâteau, possède une église digne d’intérêt. Dédiée à Saint-Michel, l’église fut construite au XIIe siècle. Église Saint-Michel et Chapelle Notre-Dame de Pitié Rue de l’église, 88300 Jainvillotte Jainvillotte Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

