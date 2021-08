Découvrez le patrimoine naturel de Grünewald Forêt du Grünewald, 18 septembre 2021, Diemeringen.

Découvrez le patrimoine naturel de Grünewald

Forêt du Grünewald, le samedi 18 septembre à 14:00

### Gérard Lavaupot et Georges-Michel Frain, forestiers retraités, proposent une balade interprétative dans le patrimoine naturel, historique et sociétal des forêts et de la vallée du Spielersbach. À l’issue de cette visite (vers 17h30), un service de restauration-buvette sera assuré par le Club Vosgien au chalet du Grünewald avec tartes flambées et pizzas. Les non-marcheurs, ou autres, sont cordialement invités à la soirée « flamms » du Club Vosgien.

Gratuit. Accès libre. Départ au chalet du Grünewald. Parcours fléché à partir de Diemeringen. Sans difficulté particulière. Prévoir chaussures de marche fermées. Restauration payante.

Forêt du Grünewald Chalet du Grünewald, 67430 Diemeringen Diemeringen Bas-Rhin



