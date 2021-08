Poitiers Laboratoire PALEVOPRIM Poitiers, Vienne Découvrez le patrimoine fossile de l’Université de Poitiers Laboratoire PALEVOPRIM Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Laboratoire PALEVOPRIM

### Participez à la visite guidée du laboratoire de paléontologie de l’Université de Poitiers. Cette visite du laboratoire PALEVOPRIM permettra de découvrir des collections paléontologiques uniques en Nouvelle-Aquitaine : au menu, félins à dents de sabre, humains fossiles, crocodiles marins et « cochons terminators » ! Ce sera l’occasion de faire connaissance avec un grand outil de la recherche scientifique à Poitiers, et de retracer des décennies de travaux scientifiques en France et dans le monde entier.

Gratuit. Réservation obligatoire par téléphone aux heures de bureau jusqu’au vendredi 17 inclus, par email jusqu’à la veille de chaque jour. Nombre de place limité.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:45:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:45:00

