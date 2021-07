Découvrez le patrimoine en réalité virtuelle au CIAP Sainte-Marie-aux-Mines, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Cet été, le Pays d’Art et d’Histoire du Val d’Argent vous propose de découvrir les maquettes en 3D du prieuré de Lièpvre, du château d’Echery et du jardin Dietsch à travers un casque de réalité virtuelle.

RDV est donné au CIAP du Val d’Argent du Lundi au Jeudi de 14h à 18h sur la période du 12 Juillet au 26 Août 2021.

Retrouvez-nous au 5 rue Kroeber Imlin à Sainte-Marie-aux-Mines.

« Quel est le point commun entre le prieuré de Lièpvre, le château d’Echery et le jardin industriel de la famille Dietsch à Lièpvre ? Ces trois sites patrimoniaux ont disparu au cours de l’histoire, mais ont pu être reconstitués sous la forme de maquettes virtuelles et par l’exploitation de documents d’archives. Durant l’été, découvrez ce patrimoine d’exception à l’aide d’un casque de réalité virtuelle au Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) – Les Clés du Val d’Argent ».

Gratuit, sans réservation.

+33 3 89 73 84 17

