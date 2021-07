Le Pin Souterrain Annulaire Deux-Sèvres, Le Pin Découvrez le patrimoine du Pin ! Souterrain Annulaire Le Pin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Souterrain Annulaire, le dimanche 19 septembre à 09:00 Gratuit. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’église du Pin pour admirer ses peintures du XVe siècle. Vous aurez également le loisir de randonner dans les chemins creux du Pin. Souterrain Annulaire Place Jeanne d’Arc, 79140 Le Pin Le Pin Deux-Sèvres

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

