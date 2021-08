Saint-Pierre-d'Aurillac Commune de Saint-Pierre-d'Aurillac Gironde, Saint-Pierre-d'Aurillac Découvrez le patrimoine de Saint-Pierre-d’Aurillac, avec une balade et une projection vidéo Commune de Saint-Pierre-d’Aurillac Saint-Pierre-d'Aurillac Catégories d’évènement: Gironde

Commune de Saint-Pierre-d’Aurillac, le samedi 18 septembre à 14:00 Gratuit. Inscription obligatoire de préférence par mail (places limitées à 49 personnes). RDV au lavoir derrière l’église.

Le patrimoine du village raconté par Michel Hilaire au cours d’une balade qui se concluera à la halte nautique par la projection du film “Le passeur de Garonne” de Francis Lacroix. Commune de Saint-Pierre-d’Aurillac 33490 Saint-Pierre-d’Aurillac Saint-Pierre-d’Aurillac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

