Villegusien-le-Lac Parc du Nymphée Haute-Marne, Villegusien-le-Lac Découvrez le patrimoine de l’ancien village Saint-Michel Parc du Nymphée Villegusien-le-Lac Catégories d’évènement: Haute-Marne

Villegusien-le-Lac

Découvrez le patrimoine de l’ancien village Saint-Michel Parc du Nymphée, 18 septembre 2021, Villegusien-le-Lac. Découvrez le patrimoine de l’ancien village Saint-Michel

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Parc du Nymphée Gratuit. Entrée libre.

Lors de cette visite commentée du village, vous découvrirez son église (XVIIIe siècle), ses bâtiments, et vous visiterez le parc du Nymphée (XVIIIe et XIXe siècles). Parc du Nymphée 1 rue du Verger Pinard, 52190 Villegusien-le-Lac Villegusien-le-Lac Villegusien-le-Lac Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Villegusien-le-Lac Autres Lieu Parc du Nymphée Adresse 1 rue du Verger Pinard, 52190 Villegusien-le-Lac Ville Villegusien-le-Lac lieuville Parc du Nymphée Villegusien-le-Lac