Blanquefort Maison du Patrimoine Blanquefort, Gironde Découvrez le patrimoine de Blanquefort Maison du Patrimoine Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Découvrez le patrimoine de Blanquefort Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021, Blanquefort. Découvrez le patrimoine de Blanquefort

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison du Patrimoine Gratuit. Entrée libre.

Visite libre et renseignements sur la Maison du Patrimoine et ses expositions. Maison du Patrimoine Allée de Carpinet, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Maison du Patrimoine Adresse Allée de Carpinet, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Maison du Patrimoine Blanquefort