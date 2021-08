Aiguillon Mairie d’Aiguillon Aiguillon, Lot-et-Garonne Découvrez le patrimoine d’Aiguillon Mairie d’Aiguillon Aiguillon Catégories d’évènement: Aiguillon

### Présentation du patrimoine de la cité ducale d’Aiguillon. Visite du Château des Ducs d’Aiguillon. Visite du Château de Lunac. Visite de la Confluence. Visite des vestiges Gallo-romains. Église de St-Côme, Pile Romaine (La tourrasse).

Gratuit. Entrée libre sur inscription à l’office du tourisme.

