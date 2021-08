Découvrez le parcours du sel, de l’océan à nos assiettes ! Écomusée du Port des Salines, 18 septembre 2021, Le Grand-Village-Plage.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée du Port des Salines

### Découvrez, grandeur nature, le fonctionnement d’un marais salant et observez les gestes ancestraux du saunier. Accompagné d’un guide de l’écomusée, le groupe évolue à l’extérieur sur un sentier pédestre à la découverte du métier de saunier. Le circuit est long d’environ 200m et il y a des bancs pour la station la plus longue. La visite est agrémentée de photos et maquettes pour bien comprendre le fonctionnement du marais. Possibilité de voir le saunier au travail en fonction des conditions météo. La visite se termine par une dégustation de fleur de sel et de gros sel.

Gratuit. Groupe limité à 49 personnes.

Écomusée du Port des Salines Rue des Anciennes Salines, 17370 Le Grand-Village-Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime



