du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Pour la première fois, le Château de Bourlémont ouvre les portes de son domaine au public ! Sont ouverts à la visite : les extérieurs du château, la chapelle castrale datant du XVIe siècle, ainsi que le parc et le jardin, œuvres de deux grands architectes-paysagistes des XIXe et XXe siècles (Paul Lavenne de Choulot pour le parc et Achille Duchêne pour la cour et le jardin).

Tarif unique : 4€. Entrée libre.

Château de Bourlemont 1 château de Bourlemont, 88630 Frebécourt Frebécourt Vosges

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

