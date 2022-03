Découvrez le parc Jeanine Dessay ! Parc Jeanine Dessay, 3 juin 2022, Pontarlier.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Parc Jeanine Dessay

Son histoire du 17ème siècle à aujourd’hui, les aménagements initiaux qui ont permis de s’adapter au climat local rude. Passage d’un jardin vivrier à un parc pédagogique urbain. Les collections végétales comprennent plus de 1100 espèces : elles décrivent la flore locale, et comptent des plantes exotiques permises par les conditions exceptionnelles du site. On pourra se faire une idée de la modification en cours de la flore due au changement climatique. **A noter :** – Vendredi et samedi : visites à 10h, 11h, 14h et 15h. – Dimanche : visites à 14h et 15h.

Entrée libre

Venez discutez histoire et botanique !

Parc Jeanine Dessay Chemin à Canon, 25300 PONTARLIER Pontarlier Centre Ville Doubs



2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T16:00:00