Découvrez le parc et les jardins du château ! Parc du château de Ressouches Chanac, samedi 1 juin 2024.

Découvrez le parc et les jardins du château ! À l’occasion de Rendez-vous aux jardins, nous proposons de découvrir en accés libre l’extérieur du château (parc, jardins et bâtiments). 1 et 2 juin Parc du château de Ressouches Gratuit. Entrée libre.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Parc du château de Ressouches Chanac, Chanac, Lozère, Occitanie Chanac 48230 Lozère Occitanie 06 72 83 82 39 Jardins privés aménagés en terrasses autour du château datant du XVIe siècle où se déploient allées de marronniers bicentenaires, buis taillés, murs de rosiers croulant de fleurs en juin et végétation méditerranéenne (figuiers) adaptée aux 600 m d’altitude. Dans le tronc d’un très beau chêne, tombé récemment, Patrice Lesage a sculpté un « Totem » de 2,50 m de haut, donnant ainsi une seconde vie à cet arbre remarquable qui faisait partie du paysage depuis 200 ans.

Ouvert de juillet à septembre sur demande. de Sévérac-le-Château (Aveyron), prendre N88 puis A75, sortie 39-1 Chanac, Ressouches