Vicq-sur-Breuilh Château de Traslage Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Découvrez le parc du château Château de Traslage Vicq-sur-Breuilh Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Vicq-sur-Breuilh

Découvrez le parc du château Château de Traslage, 18 septembre 2021, Vicq-sur-Breuilh. Découvrez le parc du château

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Traslage

### Venez vous promener dans le parc du château datant du XVIIe siècle. Au cours de la balade vous pourrez admirer le panorama sur la vallée de la Briance, l’if multicentenaire, le tilleul du XVIIIe, la collection de pommiers anciens du Limousin, la chapelle et le pigeonnier porche du XVIIe. Site ouvert uniquement sur les Journées européennes du patrimoine.

Gratuit. Entrée libre.

Venez vous promener dans le parc du château datant du XVIIe siècle. Château de Traslage Traslage, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Vicq-sur-Breuilh Autres Lieu Château de Traslage Adresse Traslage, 87260 Vicq-sur-Breuilh Ville Vicq-sur-Breuilh lieuville Château de Traslage Vicq-sur-Breuilh