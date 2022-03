Découvrez le Parc du Bois Cornillé avec la propriétaire Parc du Bois Cornillé, 4 juin 2022, Val-d'Izé.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc du Bois Cornillé

La visite vous fera vivre et comprendre le rêve des paysagistes du 19e siècle et de leurs commanditaires : un parc aménagé entre bois et pâtures au cœur d’un terroir pittoresque. Les paysagistes Denis Bühler et Edouard André y ont aménagé des perspectives qui valorisent les vues sur les tours et flèches du château néogothique, sur les étangs et sur le patrimoine rural. Particulièrement bien conservé, le Bois Cornillé est un aboutissement des traditions paysagères française et anglaise ; il est source d’inspiration pour aménager notre paysage rural.

Adulte : 5€ – Mineur accompagné : gratuit

Quand le paysage se fait jardin, quand le jardin devient paysage… Le domaine du Bois Cornillé : un rare témoin des grands parcs de la Belle époque à découvrir en compagnie de la propriétaire.

Parc du Bois Cornillé 17, rue du château, 35450, Val-d’Izé, Ille et Vilaine, Bretagne Val-d’Izé Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T17:00:00