### Le palais de justice ouvre ses portes au grand public sur la thématique de la justice de proximité. ▪ 10 heures à 12 heures : **visite du palais de justice** (salle des pas perdus, salle des assises et salle de la 1ère chambre) commentée par Gilles NEYRAND, conseiller, et Dominique BOIRON, magistrat honoraire Jauge : 40 personnes à 10 heures et 40 personnes à 11 heures  Supports proposés : • Exposition du Défenseur des droits : « Dessines moi le droit ». • Exposition sur l’histoire du palais de justice et sur les costumes d’audience. • Exposition Jeunesse proposée par le pôle communication de la DSJ • Exposition des robes d’audience  ▪ **14h15 Discours introductif de chefs de cour de la cour d’appel de Pau** ▪ 14h15 à 15 heures : **Ecoutes-moi danser**, solos déambulatoires des élèves du conservatoire de Pau en salle des pas perdus, sur lecture de textes portant **sur la différence et les formes de discrimination** avec notamment la participation de l’ordre des avocats, des magistrats et du président du conservatoire. Jauge : 80 personnes ▪ 15h30 à 16h30 : **table ronde Le citoyen au cœur de la justice de proximité** animée par les chefs de juridiction du tribunal judiciaire de Pau avec les acteurs et partenaires de l’institution judiciaire Jauge : 80 personnes ▪ 17 heures à 18 heures : **Le Mur, pièce chorégraphique de Sabaline Fournier**, compagnie de danse Dantza (danseurs amateurs). Jauge : 80 personnes

Gratuit. Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Pau.

Palais de Justice Place de la Libération, 64000 Pau Pau Pyrénées-Atlantiques



