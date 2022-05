Découvrez le nouveau FabLab de la Ville Médiathèque Diderot Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Découvrez le nouveau FabLab de la Ville Médiathèque Diderot, 4 juin 2022, Châlons-en-Champagne. Découvrez le nouveau FabLab de la Ville

Médiathèque Diderot, le samedi 4 juin à 14:00 Découvrez tout ce qu’un FabLab peut vous apporter dans votre vie quotidienne ! Améliorez votre jardin grâce à des objets utiles et décoratifs, créés en impression 3D. Médiathèque Diderot 11 Rue du Groupe Libération Nord Châlons-en-Champagne Marne

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T20:00:00

