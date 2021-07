Gray Muséum d'histoire naturelle Gray, Haute-Saône Découvrez le Muséum d’histoire naturelle Muséum d’histoire naturelle Gray Catégories d’évènement: Gray

La variété des collections et l’atmosphère générale des réserves font penser à ce que pouvait être le “cabinet de curiosités” d’un érudit du XVIIIème siècle s’intéressant à la nature. De nombreux fossiles, ossements, minéraux, plus de 1000 oiseaux et autres animaux naturalisés, des documents anciens comme des gravures en couleur d’une édition de l’Histoire Naturelle de Buffon, un momunmental fémur de dinosaure, des collections d’ammonites et de brachiopodes d’universitaires franc-comtois constituent l’essentiel des collections.

Entrée libre

