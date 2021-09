La Rochelle Muséum d'Histoire Naturelle Charente-Maritime, La Rochelle Découvrez le musée grâce à Appli Visite ! Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Découvrez le musée grâce à Appli Visite ! Muséum d’Histoire Naturelle, 18 septembre 2021, La Rochelle. Découvrez le musée grâce à Appli Visite !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Muséum d’Histoire Naturelle

### L’appli visite vous dévoile le musée, ses réserves et bien plus ! Elle est téléchargeable gratuitement. L’appli visite du Muséum vous guide à travers le parcours des expositions permanentes mais dévoile également quelques pièces de nos réserves et autres trésors de la bibliothèque scientifique. Téléchargeable gratuitement, elle vous offre une expérience unique de visite enrichie. Si vous n’avez pas de smartphone, des tablettes seront disponibles en prêt.

Gratuit. Entrée libre.

L’appli visite vous dévoile le musée, ses réserves et bien plus ! Elle est téléchargeable gratuitement. Muséum d’Histoire Naturelle 28 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Muséum d'Histoire Naturelle Adresse 28 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle