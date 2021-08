Pontivy Musée du Collège les Saints Anges Morbihan, Pontivy Découvrez Le musée du Collège Les Saints-Anges Musée du Collège les Saints Anges Pontivy Catégories d’évènement: Morbihan

le samedi 18 septembre à 10:00

Encyclopédies, cartes d’histoire-géographie, matériel pédagogique, mobilier ancien … les trois salles du musée sont la mémoire de l’enseignement au collège depuis son ouverture en 1875. À l’occasion des journées européennes du patrimoine, les membres de l’association des anciens élèves et amis du collège vous proposent un plongeon dans le passé, à une époque où l’informatique, les ordinateurs et les tablettes n’existaient pas ! _Informations : Mme Odile TALDIR au 02 97 27 91 10 ou le secrétariat du collège Les Saints-Anges au 02 97 25 25 30_

Pass sanitaire et port du masque obligatoire.

21 rue Jean-Marie de La Mennais,56300, Pontivy

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00

