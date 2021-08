Saint-Parres-aux-Tertres Musée des Sarcophages Aube, Saint-Parres-aux-Tertres Découvrez le musée des Sarcophages Musée des Sarcophages Saint-Parres-aux-Tertres Catégories d’évènement: Aube

Musée des Sarcophages, le dimanche 19 septembre à 14:00

### À proximité de l’église, visitez librement la nécropole paléochrétienne composée de sarcophages exhumés à la fin du XXe siècle. Vous trouverez, en plus de ces sarcophages, un diaporama sur les fouilles qui se sont déroulées à quelques mètres, à côté de l’église ! Consultez le programme de Saint-Parres-aux-Tertres : vous pourrez visiter l’église, une ancienne tuilerie, et une exposition sur la vie de Saint-Parres dans les années 1930-1950.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

