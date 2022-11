Découvrez le Musée de l’Impression sur Etoffes en famille : le rouge sous toutes ses formes

2022-11-30 – 2022-11-30 EUR Rouge, la couleur de Noël, une couleur festive mais pas seulement… Découvrez le musée à travers cette couleur qui entretient des liens étroits avec la ville de Mulhouse et son passé textile. Vous pourrez ensuite créer votre tissu de Noël… de couleur rouge bien sûr ! Atelier ouvert aux grands et aux petits, à partir de 7 ans, seuls ou en famille. dernière mise à jour : 2022-10-31 par

