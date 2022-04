Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Catégories d’évènement: Méru

Profitez de la Nuit Européennes des Musées pour vivre une expérience insolite et immersive à la découverte d’un savoir-faire unique : celui de la tabletterie !

**Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre ses portes gratuitement le samedi 14 mai de 18h à 22h.** Passez les portes de cette usine du XIXe siècle et découvrez

la **tabletterie**, ce savoir-faire millénaire développé à Méru depuis le XVIe siècle. Ici, les machines d’époque côtoient de précieux objets (éventails, jumelles de théâtre, jeux, …) réalisés à partir de matières naturelles telles que **l’ébène**, **l’os**, **l’ivoire**, l’**écaille de tortue** ou la **nacre**, ce qui valut à Méru le surnom de Capitale mondiale de la nacre. Dans nos ateliers reconstitués, comme à l’usine, découvrez les **secrets de fabrication des boutons en nacre et d’un jeu de dominos traditionnel en os et bois d’ébène**. Tout au long de la soirée, la **compagnie théâtrale Les 3 Coups L’œuvre** vous replongera dans l’époque de l’industrialisation et de la vie ouvrière méruvienne. Dans les différents espaces du musée, vous pourrez **découvrir et participez à ces scénettes pour une expérience insolite et immersive** ! En parallèle, les é**lèves de l’école maternelle Jean Macé de Méru présenteront leurs réalisations dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »**. Inspirés par les coquillages, les enfants ont produit des œuvres d’art brut en s’appuyant sur les créations d’artistes présentés dans l’exposition temporaire _Coquillages, de la science au kitsch_ du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022. Présentation d’une douzaine de productions d’élèves, restitutions écrites et projection d’œuvres d’art brut de Jean Médard, Paul Amar et Hippolyte Massé. Free and free admission Saturday 14 May, 18:00 El Museo de la Nácar y de la Tabletterie abre sus puertas gratuitamente el sábado 14 de mayo de 18h a 22h.

la tabletaeste saber hacer milenario desarrollado en Méru desde el siglo XVI. Aquí, las máquinas de época conviven con objetos preciosos (abanicos, binoculares de teatro, juegos, …) realizados a partir de materiales naturales como el ébano, el hueso, el marfil, laescama de tortuga o la nácarlo que le valió a Méru el apodo de Capital Mundial de la Nácar.

En nuestros talleres reconstruidos, como en la fábrica, descubra los secretos de fabricación de los botones de nácar y de un juego de dominó tradicional hecho de hueso y madera de ébano.

A lo largo de la noche, la compañía teatral Les 3 Coups L’oeuvres le llevará de nuevo a la época de la industrialización y de la vida obrera merovinícola. ¡En los diferentes espacios del museo podrás descubrir y participar en estos escenarios para una experiencia insólita e inmersiva!

Paralelamente, los alumnos del jardín de infancia Jean Macé de Méru presentarán sus logros en el marco del dispositivo «La clase, la obra». Inspirados por las conchas, los niños produjeron obras de arte en bruto basándose en las creaciones de artistas presentados en la exposición temporal Coquillages, de la ciencia al kitsch del 26 de junio de 2021 al 2 de enero de 2022. Presentación de una docena de producciones de alumnos, restituciones escritas y proyección de obras de arte bruto de Jean Médard, Paul Amar e Hippolyte Massé. Entrada libre y gratuita Sábado 14 mayo, 18:00 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France 60110 Méru Hauts-de-France

