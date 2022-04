Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Catégories d’évènement: Méru

Oise

Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie, 14 mai 2022, Méru. Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie

Musée de la nacre et de la tabletterie, le samedi 14 mai à 18:00

**Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous ouvre ses portes gratuitement le samedi 14 mai de 18h à 22h.** Passez les portes de cette usine du XIXe siècle et découvrez la **tabletterie**, ce savoir-faire millénaire développé à Méru depuis le XVIe siècle. Ici, les machines d’époque côtoient de précieux objets (éventails, jumelles de théâtre, jeux, …) réalisés à partir de matières naturelles telles que **l’ébène**, **l’os**, **l’ivoire**, l’**écaille de tortue** ou la **nacre**, ce qui valut à Méru le surnom de Capitale mondiale de la nacre. Dans nos ateliers reconstitués, comme à l’usine, découvrez les **secrets de fabrication des boutons en nacre et d’un jeu de dominos traditionnel en os et bois d’ébène**. Tout au long de la soirée, la **compagnie théâtrale Les 3 Coups L’œuvre** vous replongera dans l’époque de l’industrialisation et de la vie ouvrière méruvienne. Dans les différents espaces du musée, vous pourrez **découvrir et participez à ces scénettes pour une expérience insolite et immersive** ! En parallèle, les é**lèves de l’école maternelle Jean Macé de Méru présenteront leurs réalisations dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! »**. Inspirés par les coquillages, les enfants ont produit des œuvres d’art brut en s’appuyant sur les créations d’artistes présentés dans l’exposition temporaire _Coquillages, de la science au kitsch_ du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022. Présentation d’une douzaine de productions d’élèves, restitutions écrites et projection d’œuvres d’art brut de Jean Médard, Paul Amar et Hippolyte Massé.

Entrée libre et gratuite

Profitez de la Nuit Européennes des Musées pour vivre une expérience insolite et immersive à la découverte d’un savoir-faire unique : celui de la tabletterie ! Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Méru Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Méru, Oise Autres Lieu Musée de la nacre et de la tabletterie Adresse 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France Ville Méru lieuville Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Departement Oise

Musée de la nacre et de la tabletterie Méru Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meru/

Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie 2022-05-14 was last modified: by Découvrez le Musée de la Nacre et de la Tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie Musée de la nacre et de la tabletterie 14 mai 2022 Méru Musée de la nacre et de la tabletterie Méru

Méru Oise