Le **Musée de la Nacre et de la Tabletterie** vous ouvre ses portes gratuitement le samedi 3 juillet 2021 de 18h30 à 21h à l’occasion de la 17ème édition de la Nuit Européenne des Musées. Dans ce cadre peu commun, vous pourrez découvrir les métiers de la tabletterie à la nuit tombante lors d’une visite libre avec un dispositif numérique accessible sur smartphone. Ici, les machines d’époque, les poulies et courroies de cuir côtoient de précieux objets réalisés à partir de matières naturelles telles que la nacre, l’ébène, l’ivoire ou l’écaille. Découvrez les étapes de fabrication d’un bouton de nacre, d’un jeu de domino ou la monture d’un éventail ! A l’occasion de la Nuit Européennes des Musées, découvrez notre exposition _**Coquillages, de la science au kitsch**_. Ramassés sur les plages ou consommés, décoratifs ou mystérieux, les coquillages intriguent. De curiosité naturelle à source d’inspiration artistique, cet animal étrange vous révèle tous ses secrets !

Musée de la nacre et de la tabletterie 51 Rue Roger Salengro, 60110 Méru, Oise, Hauts-de-France

2021-07-03T18:30:00 2021-07-03T21:00:00

