### Venez visiter librement le musée avec la possibilité de poser des questions à l’archéologue sur place. Le musée archéologique des Carmes de Jonzac abrite plusieurs centaines d’objets qui retracent la vie des hommes sur le territoire haut-saintongeais, depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Âge. Les collections exposées sont le fruit de nombreuses années de recherches archéologiques menées par l’Association Archéologique et Historique Jonzacaise. D’ordinaire fermé au public en raison de l’inventaire des collections, le musée ouvre exceptionnellement ses portes le dimanche 19 septembre.

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Jonzac Autres Lieu Cloître des Carmes Adresse 37 rue des Carmes, 17500 Jonzac Ville Jonzac lieuville Cloître des Carmes Jonzac