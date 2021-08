Pessac Moulin de Noès Gironde, Pessac Découvrez le moulins de Noès, un monument historique Moulin de Noès Pessac Catégories d’évènement: Gironde

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin de Noès Gratuit. Réservation : Kiosque culture & tourisme. Durée : 1h.

Le dernier vestige de la ferme modèle du domaine de Bellevue, créée au XVIIIe siècle. Cette visite sera l’occasion de découvrir une saga familiale exceptionnelle. Moulin de Noès 46, rue de Laurenson 33600 Pessac Pessac Le Monteil Gironde

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

