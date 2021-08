Découvrez le monument historique en suivant une visite commentée Abbaye des Prémontrés, 19 septembre 2021, Pont-à-Mousson.

le dimanche 19 septembre à Abbaye des Prémontrés

### Explorez un monument surprenant et envoûtant niché au cœur de Pont-à-Mousson. Avec une superficie de 12 000 m2, l’abbaye des Prémontrés offre une visite hors du temps. Édifiée entre 1705 et 1735 par deux architectes prémontrés, elle est très tôt admirée pour ses élégantes proportions classiques et son style baroque, qui en font l’un des plus beaux exemples d’architecture monastique de Lorraine. Cette balade guidée de 45 minutes à travers les salles historiques sera l’occasion de découvrir l’histoire des chanoines Prémontrés arrivés vers 1608 à Pont-à-Mousson, haut lieu de la vie spirituelle et intellectuelle du duché de Lorraine, et de pénétrer les secrets d’une architecture du début du XVIIIe siècle. Vaisseau de pierres aux formes classiques, le monument vous réserve des surprises grâce à ses savantes décorations baroques en trompe l’œil : escaliers aux courbes infinies, sculptures foisonnantes de vie, mascarons aux mille visages…

Gratuit. Entrée libre. Durée : 45 min.

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



