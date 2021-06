Découvrez le monde du vitrail ! Église Saint-Pierre-Saint-Paul, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Montmort-Lucy.

Découvrez le monde du vitrail !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Pierre-Saint-Paul

### À travers l’exposition « Archives et vitrail », laissez-vous transporter au cœur du travail des peintres verriers ! L’exposition, produite et financée par le département de l’Aube, est gracieusement prêtée par les archives départementales. À la fois instructive et ludique, elle permet au visiteur de comprendre les différentes étapes de la fabrication du vitrail, depuis la commande jusqu’à la pose. Elle complète à merveille la découverte des vitraux de l’église de Montmort. L’exposition comporte 11 panneaux et du matériel pédagogique est mis à disposition : venez construire une baie et assembler un vitrail !

Gratuit. Entrée libre.

Église Saint-Pierre-Saint-Paul 2 rue Saint-Pierre, 51270 Montmort-Lucy Montmort-Lucy Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00