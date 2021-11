Découvrez le monde des dinosaures Parc des expositions, 29 janvier 2022, Le Sequestre.

Découvrez le monde des dinosaures

du samedi 29 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Parc des expositions

Vous êtes à moins d’un mètre de ses puissantes mâchoires, trop tard pour fuir ! Pas d’inquiétude, c’est le plus grand tyrannosaure animatronics de France ! Durant un week-end, l’exposition le « Monde des dinosaures » va faire voyager le public dans le temps, il y a plus de 65 millions d’années et permettre de découvrir les plus belles espèces disparues comme les tricératops, vélociraptors, ptéranodons au encore le tyrannosaure. Au total, près de quarante dinosaures grandeur nature seront exposés chacun accompagné de panneaux explicatifs sur son mode de vie et sa nourriture. Un atelier de fouille archéologique est également à disposition des enfants afin des trouver des ossements de dinosaure. Billetterie uniquement à la caisse de l’exposition.

Tarifs : 10€ (-3 ans : gratuit)

Imaginez que vous êtes face à un T-rex de plus de treize mètres de long et de près de cinq mètres de haut : gueule ouverte, tête baissée, il est prêt à vous attaquer.

Parc des expositions 81990 Le Séquestre Le Sequestre Tarn



