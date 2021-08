Dormans Mémorial Dormans, Marne Découvrez le mémorial souhaité par le Maréchal Foch à Dormans Mémorial Dormans Catégories d’évènement: Dormans

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mémorial

### Redécouvrez le Mémorial des batailles de la Marne 1914-1918. La visite guidée organisée par l’association « Mémorial de Dormans 1914-1918 », avec la participation de la commune de Dormans, sera gratuite et permettra de (re)découvrir l’histoire et la symbolique de ce Monument historique. Un livret de visite sera mis à disposition pour les plus jeunes. Des visites libres seront possibles aux horaires d’ouverture (14h-18h).

Gratuit. Réservation obligatoire. Informations plus précises sur le site internet (tel et contact). Rdv visite guidée : au pied des marches du Mémorial, tout en haut du parc du château.

Mémorial Rue du Château, 51700 Dormans

