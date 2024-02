Découvrez le marais de Sables d’Or-les-Pins Sables d’Or-les-Pins Plurien, mercredi 6 mars 2024.

Ce milieu unique, où l’eau douce et l’eau salée se rencontrent, est un lieu propice pour une balade en famille. A travers le marais, vous découvrirez la faune, la flore et les contraintes spécifiques de ce milieu. Venez vous immerger !

Pensez à prendre des bottes et un crayon par participant.

A partir de 5 ans. .

Sables d’Or-les-Pins Parking devant le camping « Les Salines »

Plurien 22240 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@caperquyfrehel.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00



