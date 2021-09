Agen Hôtel du département Agen, Lot-et-Garonne Découvrez le lieu de pouvoir du Conseil départemental ! Hôtel du département Agen Catégories d’évènement: Agen

Découvrez le lieu de pouvoir du Conseil départemental !

Hôtel du département, le samedi 18 septembre à 18:00

### Découvrez l’Hôtel du Département, ancien hôpital général Saint-Jacques, et les missions actuelles du Conseil départemental. Possibilité d’agrémenter la soirée avec une conférence sur l’art roman (18h00), des jeux pour enfants et une soirée spectacle sur le thème du feu et de la lumière à partir de 20h30 !

Gratuit. Entrée libre. Présentation du pass sanitaire obligatoire. Départ toutes les 30 minutes à partir de 18h jusqu’à 21h30. Restauration possible sur place.

Découvrez l'Hôtel du Département, ancien hôpital général Saint-Jacques, et les missions actuelles du Conseil départemental.

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T22:00:00

