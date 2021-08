Montagney-Servigney Haut fourneau Doubs, Montagney-Servigney Découvrez le Le haut-fourneau de Montagney Haut fourneau Montagney-Servigney Catégories d’évènement: Doubs

Découverte du site du haut fourneau de Montagney, libre ou commentée. Visites : haut fourneau; logement des ouvriers, collection de fourneaux comtois, maison des charbonniers, minière, centrale électrique Animations, démonstrations : bas fourneaux, charbon de bois, forgerons, fonderie, torréfaction de café, pompe à incendie à bras, fabrication de cordes, cuisson de pain. Expos : vieux tracteurs, Solex, artisanat. Buvette, gaufres, documentation.

Haut fourneau de Montagney, particulièrement bien conservé, dans un ensemble d’anciens bâtiments industriels du xviiie siècle. Haut fourneau La Forge 25680 Montagney-Servigney Montagney-Servigney Doubs

