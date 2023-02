Découvrez le land’art ! Jardin des Plantes Caen Catégories d’Évènement: Caen

Seul ou en famille, rejoignez-nous pour découvrir le land'art et ainsi créer des œuvres tout en respectant la biodiversité. Information et réservation à l'accueil du jardin des Plantes.

Attention : la séance du 11 février aura lieu au parc St Paul (rue monseigneur Adam 14000 Caen). la séance du 22 février aura lieu au jardin des Plantes. Seul ou en famille, rejoignez-nous pour découvrir le land’art et ainsi créer des œuvres tout en respectant la biodiversité. Information et réservation à l’accueil du jardin des Plantes.

Attention : la séance du 11 février aura lieu au parc St Paul (rue monseigneur Adam 14000 Caen). la séance du 22 février aura lieu au jardin des Plantes. conseillershorticoles@caen.fr +33 2 31 30 48 38

