### Découverte du jardin et animation musicale avec Emmanuel Lahoz harpiste ! Un acte notarié bordelais de 1560 retrace la vente d’une maison de Jonzac située près du « vieux château ». Ruiné par la guerre de Cent Ans, celui-ci était abandonné. Seules les douves restaient apparentes. C’est sur une partie de leur emplacement probable que l’association Les Amis de Jonzac a créé un jardin médiéval. Un jardin médiéval qu’ils vous feront visiter les après-midi du samedi et du dimanche.

Gratuit. Entrée Libre.

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

