En lisière de forêt, le jardin des Pins Noirs est un jardin familial de 37 ares ouvert exceptionnellement à la visite pour les Rendez-vous aux jardins et sur rendez-vous pour les groupes en dehors de cet évènement. Les propriétaires ont tiré parti du relief pour créer un jardin aux ambiances contrastées attrayant en toutes saisons. De la pinède ensoleillée, à la fraîcheur du sous-bois, les nombreuses variétés de végétaux, entretenues naturellement, ont été choisies pour leur facilité de culture. Collection de Hotas. Bel exemplaire de Cercidiphyllum. **A noter :** Visites guidées à 14H00 – 15H30 et 18H00

3 € -| Gratuit -18 ans | Visites sur rendez-vous

23 domaine du château 25870 Devecey

