Découvrez le jardin de Cassandra Jardin de Cassandra et sa pépinière Saint-Martin-d’Auxy, samedi 1 juin 2024.

Découvrez le jardin de Cassandra Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin de Cassandra et sa pépinière Entrée à 5 € | Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Sur 7 000 mètres carrés, le jardin, situé dans un hameau calme, se visite avec les floraisons du moment souvent en avance ces dernières années. Beaucoup d’arbres, d’arbustes et de vivaces souvent rares y sont présents. Des coins-repos sont à la disposition des visiteurs avec vue sur les collines environnantes et les massifs au soleil et à l’ombre.

Jardin de Cassandra et sa pépinière 1 route de Forge – Lieu-dit Forge, 71390 Saint-Martin-d’Auxy Saint-Martin-d’Auxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 88 01 59 70 Le jardin a été paysagé sur 6 000 mètres carrés de prairie où il a fallu tout planter comme les arbres pour faire de l’ombre. Ce jardin comporte beaucoup de plantes rares avec une collection d’arbres, d’arbustes et de vivaces. La floraison dure toute la saison. Des coins-repos sont à la disposition du visiteur. Il est possible de se garer sur le trottoir le long du jardin.

