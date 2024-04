Découvrez le Guide « Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire sur Toulouse Métropole » Toulouse Métropole Toulouse, mercredi 19 juin 2024.

Découvrez le Guide « Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire sur Toulouse Métropole » Toulouse Métropole et la Chambre Régionale de l’ESS Occitanie vous proposent de découvrir le nouveau Guide à destination des entrepreneurs et dirigeants de l’ESS Mercredi 19 juin, 08h30 Toulouse Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T08:30:00+02:00 – 2024-06-19T10:30:00+02:00

Fin : 2024-06-19T08:30:00+02:00 – 2024-06-19T10:30:00+02:00

Vous conseillez, informez, orientez, accompagnez des entreprises ou créateurs d’entreprises ?

Ils vous questionnent sur les entreprises engagées, l’impact, les transitions, l’économie sociale et solidaire (ESS) et vous cherchez des réponses et des solutions à leur proposer ?

Venez découvrir le guide « Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire sur Toulouse Métropole » en présence du collectif Toulouse Métropole Impact et de Nicole Miquel-Belaud, conseillère métropolitaine déléguée à l’ESS.

Au menu, décryptage des spécificités de l’entrepreneuriat en ESS et de l’offre de services Toulouse Métropole Impact :

• Les dispositifs du Parcours Entreprises ESS : accompagnement, financement et hébergement

• L’animation du réseau ESS : le programme événementiel « L’Agenda Toulouse Métropole Impact » et les Lieux Totems de l’ESS

Toulouse Métropole 6 rue René Leduc 31500 Toulouse

ESS Guide

Crédit photo couverture: IStock

Réalisation graphique: Studio Ogham