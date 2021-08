Découvrez le grand atelier Le Grand Atelier, 18 septembre 2021, Châtellerault.

Découvrez le grand atelier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Grand Atelier, musée d’art et d’industrie sera gratuit pour tous les visiteurs le samedi et le dimanche. Profitez de week end pour (re)découvrir le musée et ses espaces : – Auto Moto Vélo, plus de deux cent véhicules et objets pour plus de deux siècles d’histoire d’une civilisation marquée par la « révolution des transports terrestres ». – Manufacture d’armes de Châtellerault, son histoire industrielle et sociale. – Cabaret du Chat Noir, créé par le Châtelleraudais Rodolphe Salis, invitation à plonger dans l’atmosphère poétique du théâtre d’ombres et dans l’ambiance de Montmartre à la fin XIXe siècle.

Gratuit. Entrée libre (dernière entrée à 18h30).

Le Grand Atelier Rue Clément Krebs, 86100 Châtellerault Châtellerault La Renaitrie Vienne



