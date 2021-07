Lesperon Maison de la Gemme Landes, Lesperon Découvrez le gemmage local et ses activités associées Maison de la Gemme Lesperon Catégories d’évènement: Landes

### C’est un lieu de mémoire retraçant l’activité économique qui a structuré la vie de tout le massif aquitain : le gemmage, les luttes sociales des résiniers, son déclin et son espoir de renaissance. Vous serez accueillis par l’équipe de bénévoles autour d’une ancienne bergerie, transformée en salle d’exposition. La visite se poursuivra sur le sentier du résinier au cœur du massif forestier landais, avec démonstration de gemmage, une explication de son histoire et de sa pratique, et la gestion de la forêt jusqu’à utilisation actuelle de la gemme.

Gratuit. Réservation obligatoire. 20 personnes maximum par groupe. Respect des mesures sanitaires en cours.

Maison de la Gemme 635 Route du Bourruqet, 40260 Lesperon

