La Cote Maison du Lieutenant Haute-Savoie, La Cote Découvrez le four à pain, au cœur d’une bâtisse historique unique Maison du Lieutenant La Cote Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Cote

Découvrez le four à pain, au cœur d’une bâtisse historique unique Maison du Lieutenant, 18 septembre 2021, La Cote. Découvrez le four à pain, au cœur d’une bâtisse historique unique

Maison du Lieutenant, le samedi 18 septembre à 16:00 Sur inscription, Pass Sanitaire

Étalez la pâte, choisissez la garniture, enfournez et dégustez votre brioche chaudement sortie du four à pain. Maison du Lieutenant 2231 le mont 74310 Servoz La Cote Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

