Fort (1825/1837), vaste et très intéressant. Exposition sur les ouvrages fortifiés et la guerre de 1870/71. Visite guidée des ouvrages enterrés. Très belle vue sur la citadelle.

Bonnes chaussures et éclairage obligatoire, 40 marches à descendre

Découvrez ce fort du début du XIXème siècle

