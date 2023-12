Découvrez le Festival du Merveilleux ! Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Paris Catégories d’Évènement: ile de france

inclus dans le billet d’entrée. Plongez dans une parenthèse enchantée avec le festival du Merveilleux du musée des Arts forains ! En fin d’année, ce musée-spectacle devient le théâtre d’une programmation haute en couleur. Le musée des Arts forains est ouvert toute l’année sur réservation, mais à la fin de l’année, il devient le théâtre d’une programmation haute en couleur. Durant le festival, les visiteurs découvrent à leur

rythme cet univers onirique, à la découverte d’une des plus importantes

réunions d’objets du patrimoine du spectacle et de la fête du XIXe siècle. Cette visite, exceptionnellement non-guidée, est ponctuée de nombreux

spectacles. Depuis de nombreuses années, le musée préserve le patrimoine matériel de la fête foraine, symbole d’une époque. À travers ces objets, c’est tout l’esprit de la fête qu’il fait revivre et souhaite mettre en avant en cette fin d’année. L’expérience est la meilleure façon de transmettre la culture vivante de la tradition foraine. Ici, nous utilisons les objets pour leur but premier : l’émerveillement. Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains 53 av des terroirs de France 75012 Paris Contact : https://arts-forains.com/actualites/festival-du-merveilleux-2022

