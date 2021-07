Cherveux Château de Cherveux Cherveux, Deux-Sèvres Découvrez le donjon exceptionnel du château Château de Cherveux Cherveux Catégories d’évènement: Cherveux

### Découvrez le château de Cherveux, un édifice majeur de la région, en particulier grâce à l’architecture de son donjon. Le donjon, chef-d’œuvre du genre, autrefois donjon-porte, offre un plan complexe en étoile avec un chemin de ronde sur mâchicoulis et une série de cul de lampe sculptés. On découvre à l’intérieur, des salles ornées de cheminées monumentales. Les logis possèdent de grandes salles avec cheminées ; dans celle sous les combles, on découvre un remarquable travail de charpente.

10€ adulte ; 5€ enfant (5 ans – 18 ans).

Château de Cherveux 2 place de l'Église, 79410 Cherveux Cherveux Deux-Sèvres

