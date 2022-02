Découvrez le documentaire et échangez avec l’équipe autour d’une collation responsable ! Les Marmites Volantes – Mundo M Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, France 3 Paris Ile-de-France vous propose d’assister à la diffusion, en avant-première, du documentaire “Les champs du possible” de Lucia Barahona le 1er mars à 20.00 aux Marmites Volantes. Échange avec l’équipe du film autour d’une collation éco responsable :)

Sur inscription, gratuit

Venez découvrir le documentaire « les champs du possible » à Montreuil Les Marmites Volantes – Mundo M 47 avenue Pasteur 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

2022-03-01T20:00:00 2022-03-01T22:00:00

