Découvrez le cyclotourisme Pontarlier, 5 mai 2022, Pontarlier.

2022-05-05 09:30:00 – 2022-05-05 10:00:00

Pontarlier Doubs

Venez découvrir le cyclotourisme avec le club , un lieu privilégié de rencontre entre cyclotouristes hommes et femmes. Vous êtes un cycliste chevronné, un amateur passionné, un débutant obstiné, n’hésitez plus, rejoignez-nous ! Vous y trouverez une ambiance de chaleur et amitié.

danielmonnet50@gmail.com +33 3 81 46 83 71

