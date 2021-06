Paris Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Découvrez le comic strip avec Iris Pouy ! (15 ans et +) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris Catégorie d’évènement: Paris

de 15h à 17h30

Le samedi 3 juillet 2021

de 15h à 17h30

gratuit

Dans le cadre de l’opération « Toute la France dessine ! », une initiative de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, la médiathèque Jean-Pierre Melville propose aux ados (à partir de 15 ans) et aux adultes deux ateliers d’initiation au comic strip animés par l’artiste Iris Pouy. Iris Pouy a étudié l’illustration à l’école Estienne, la bande dessinée à l’École européenne supérieure de l’image d’Angoulême et la céramique à Prague. Elle vit à Paris et travaille sur des projets dans ces trois médiums. Sa source d’inspiration favorite sont les mondes idylliques représentés sur les cartes postales anciennes aux couleurs retouchées. Elle a notamment publié Les animaux de Palm Springs en collaboration avec Mathilde Payen (L’Agrume, mars 2020). Pour découvrir son travail, visitez sa page Instagram.

Attention : il ne s’agit pas de deux ateliers distincts, mais du même organisé à 2 reprises.

L’INSCRIPTION PRÉALABLE À Ces Ateliers EST STRICTEMENT OBLIGATOIRE (VOIR MODALITÉS DE RÉSERVATION CI-CONTRE). OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 25 mai. Animations -> Atelier / Cours Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale Paris 75013

14 : Olympiades (45m) 7 : Porte d’Ivry (666m) 62, 64 et 83 T3a (Porte d’Ivry)

Contact :médiathèque Jean-Pierre Melville 0153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr 0153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Ados;Bibliothèques

