Cinescop Megarama, le samedi 18 septembre à 09:30 Gratuit. Inscription obligatoire. Nombre de places limité à 20 par créneau (9h30, 10h30, 11h30). Visite non adaptée aux jeunes enfants. Accueil de groupes scolaires tout au long de l’année dans le cadre des dispositifs d’éducation à l’image.

Votre cinéma vous propose une visite de ses coulisses.Vous pourrez ainsi découvrir les secrets de la projection numérique et du fonctionnement d’un cinéma. Cinescop Megarama Zone de la Penotte, 16410 Garat Garat Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:30:00

